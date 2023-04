Inter-Juventus, gli insulti di Allegri non piaciuti ai bianconeri: la reazione della società juventina

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2023

Inter-Juventus, gli insulti di Allegri negli spogliatoi non sono piaciuti alla dirigenza bianconera. Nel post-partita della semifinale di Coppa Italia vinta dalla squadra nerazzurra grazie alla rete di Federico Dimarco, l’allenatore juventino, Massimiliano Allegri, si sarebbe lasciato andare al nervosismo, con una serie di insulti che sarebbero stati indirizzati ai dirigenti nerazzurri Dario Baccin e Beppe Marotta.

Una reazione smodata che nulla ha a che fare con una sfida che, dall’inizio alla fine, è stata sempre corretta tra i giocatori in campo. Proprio questo cattivo atteggiamento dell’allenatore bianconero, non sarebbe piaciuto alla sua società che ha subito reagito. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il dirigente juventino Calvo, avrebbe chiamato in viale della Liberazione per chiarire quanto accaduto negli spogliatoi.

La chiamata alla dirigenza nerazzurra avrebbe fatto piacere e fatto tornare il clima tra i due club entro i ranghi della cordialità del rispetto. Vedremo se, in vista del campionato, ci saranno ulteriori situazioni chiarificatorie, ma quanto fatto dalla dirigenza juventina è stato sicuramente un passo positivo dopo settimane di tensioni.