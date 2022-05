Inter-Juventus, designato l’arbitro della Finale di Coppa Italia

Inter-Juventus, mercoledì sera è in programma la Finale di Coppa Italia.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il big match dell’Olimpico assegnandolo all’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Il direttore di gara avrà come assistenti Giallatini e Preti. Il quarto ufficiale del match sarà Sozza. In sala Var Di Paolo con Abisso assistente.

Prima finale in carriera per il fischietto laziale, che ha diretto finora soltanto la Supercoppa Italiana nella stagione 2014-2015 e 2020-2021. Sarà la trentaseiesima volta in totale con l’Inter e la seconda di questa stagione (3-2 al Napoli dello scorso 21 novembre): precedenti favorevoli per i nerazzurri con 19 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Sarà invece la quarantesima presenza con i bianconeri, la quarta in questa stagione. Bilancio positivo anche per i bianconeri con 22 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte.