Inter-Juventus, designato l’arbitro del big match di domenica

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Juventus, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri cercano riscatto dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Roma e Sampdoria.I bianconeri, invece, vengono da due importantissime vittorie contro il Milan e il Sassuolo.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando la direzione del derby d’Italia a Daniele Doveri, della Sezione di Roma I. L’arbitro avrà come assistenti Carbone e Peretti. Il Quarto ufficiale del match sarà Maresca. Il VAR sarà Calvarese e avrà come suo assistente Alassio.

In questa stagione il direttore di gara laziale ha diretto una sola volta l'Inter lo scorso 8 novembre in occasione del pareggio esterno per 1-1 contro l'Atalanta.