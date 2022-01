Inter Juventus, da "leone" a "mostro": Sanchez commenta la sua trasformazione

La Supercoppa Italiana nel segno di Alexis Sanchez.

Un gol dell'attaccante nerazzurro all'ultimo assalto ha regalato all'Inter il sesto titolo in questa competizione. A fine partita, Sanchez ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

Un leone in gabbia che si trasforma in mostro quando scende in campo. Sanchez si è cos' raccontato: "Ehi amico, campioni sono così. I campioni fanno cose che altri non fanno, i campioni più giocano più stanno meglio. Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se mi lasciano giocare sono un mostro. Poi sceglie il mister".