Inter Juventus, Calvarese: "Quella fu la gara più difficile della mia carriera"

Giampaolo Calvarese torna a parlare di Juventus-Inter.

Una sfida che lo scorso maggio ha fatto parecchio discutere, nonostante il discorso scudetto fosse stato già archiviato con i nerazzurri protagonisti della conquista del loro diciannovesimo titolo. L'ex arbitro infatti, in un'intervista esclusiva rilasciata alla redazione de Il Centro, ha parlato proprio della partita dell'Allianz Stadium.

Secondo Calvarese infatti, ci sono calciatori di difficilissima lettura e Juan Cuadrado (colui che si procurò il rigore stramazzando a terra dopo un contatto minimo con Ivan Perisic) è uno di questi. Il tutto, precisando che quella partita fu la più difficile da arbitrare rammaricandosi per il rigore concesso che cambiò la storia del match.

Insomma, è un Calvarese che ha ammesso l'errore effettuato quello che si è presentato a Il Centro. Nel frattempo, sia i sostenitori nerazzurri che quelli bianconeri attendono una delle gare più sentite di tutto l'anno. Inter-Juventus non è mai una partita banale. Lo dice la storia, i precedenti, i processi, le polemiche, le parole. Una partita che non si gioca mai solo all'interno del rettangolo di gioco (in questo articolo trovi i dettagli su dove poter seguire il match).

Oggi in palio ci sono già punti pesanti, ma nonostante ciò i due tecnici, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, dalle rispettive conferenze stampa non hanno fatto filtrare particolari pressioni (in questo articolo trovi le parole dell'allenatore dell'Inter, mentre in questo trovi quelle di quello juventino). A prescindere da chi uscirà dal Meazza con i tre punti in saccoccia, a trionfare questa sera (24 ottobre 2021, ndr) sarà sicuramente lo spettacolo. Sugli episodi che hanno suscitato polemiche, negli anni, durante le sfide fra inter e Juventus ne parliamo in questo articolo.