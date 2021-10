Inter-Juventus, buone notizie per Allegri: due recuperi fondamentali

Buone notizie dall’infermeria per Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus, in programma il prossimo 24 ottobre.

Dopo la sosta per le nazionali, inizierà il secondo tour de force per i nerazzurri in questa stagione dove giocheranno 7 partite in meno di 20 giorni. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi da diverse sfide importanti che potrebbero risultare decisive per il futuro del club. Si parte subito dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio , match in cui i nerazzurri potrebbero arrivare con gli uomini contati, per poi affrontare anche Juventus (il 24 ottobre) e il Milan ( il 3 novembre). Nel mezzo ci sarà anche la doppia sfida in Champions contro la rivelazione Sheriff Tiraspol (qui il nostro approfondimento sul club moldavo), attualmente in testa al gruppo D a punteggio pieno.

Intanto arrivano importanti novità dalla Continassa per il derby d’Italia Inter-Juventus che andrà in scena al San Siro tra due giornate di campionato. Come riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri potrà contare sul recupero di Paulo Dybala e soprattutto Alvaro Morata. I due attaccanti hanno saltato le ultime partite per infortunio e starebbero approfittando di questa pausa per recuperare al meglio. L’argentino molto probabilmente sarà già a disposizione per la sfida contro la Roma alla ripresa del campionato, mentre lo spagnolo spera di tornare a disposizione per l’altro big match contro i nerazzurri. Il numero 9 bianconero è alle prese con una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra e le sue condizioni verranno nuovamente valutate nuovamente dopo la Roma.