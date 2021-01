Inter-Juventus, brutte notizie per Pirlo: bianconeri in piena emergenza

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Andrea Pirlo in vista del derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica prossima alle 20:45. Il tecnico bianconero potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Paulo Dybala, infortunatosi ieri nel match contro il Sassuolo. L’argentino si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali al ginocchio sinistro per stabilire l’entità dell’infortunio. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un trauma al collaterale che lo potrebbe far restare fuori per almeno tre settimane.

Brutta tegola per i bianconeri, già alle prese con diverse assenze, che rischiano di arrivare al big match del San Siro con gli uomini contati. Attualmente, infatti, sono fuori tre titolarissimi come De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro a causa Covid.

Restano in dubbio Weston McKennie e uscito ieri dopo 18' a causa di un problema muscolare. Sia per il centrocampista americano che per Federico Chiesa non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e verranno nuovamente valutati nei prossimi giorni. Dovrebbe tornare regolarmente a disposizione Morata, appena rientrato da un problema muscolare.