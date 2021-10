Inter-Juventus, arrivano importanti novità sulle condizioni di Dybala

Inter-Juventus, Dybala tra i convocati? Arrivano importanti aggiornamenti sulle sue condizioni dalla Continassa.

Mancano solo tre giorni al Derby d’Italia (ecco come seguire il match con noi) e Massimiliano Allegri è ancora alla prese con il dubbio Dybala. L’argentino non ha ancora recuperato del tutto dal problema muscolare alla coscia che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane e la sua presenza per il match di domenica resta incerta. La Joya è rimasto a Torino in questi giorni dove ha svolto un lavoro personalizzato per tentare a bruciare i tempi ed essere regolarmente a disposizione per l’Inter.

A quanto filtra dalla Continassa, riporta Sky Sport, il recupero di Dybala procede nel migliore dei modi ed è sempre più probabile che rientri almeno nella lista dei convocati per domenica.Intanto, a partire dalla giornata di domani 22 ottobre, dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente dallo staff medico bianconero in questi giorni, certamente non si vorrebbe rischiare una ricaduta. Per questo motivo sembrerebbe quasi certa la sua assenza nell’undici titolare, possibile che entri a partita in corso per un breve spezzone. L’attacco bianconero dovrebbe essere composto dalla coppia Morata-Chiesa. In mezzo al campo Locatelli e Bentancur con Cuadrado e Bernardeschi esterni. A blindare la porta di Szczesny ci saranno invece Bonucci e Chiellini con ai loro fianchi Danilo e Alex Sandro.