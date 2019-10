Inter Juventus, accadrà domenica sera? L'ultima volta il 18 aprile 2009

Il big match della settima giornata sarà Inter-Juventus. Un incontro d'alta classifica, con in palio il primato. I nerazzurri, reduci da sei vittorie consecutive in campionato, difenderanno il primo posto in classifica.

Tante sfide tra i due club, partite ricche di reti o decise da un solo gol. Il punteggio di 0-0 si è verificato 5 volte dal 1999. Parlando di reti segnate, nell'Inter prevalgono i gol siglati da giocatori stranieri. Dall'ultimo successo contro la Juventus firmato da Icardi e Perisic, alla vittoria esterna allo 'Juventus Stadium' con doppietta di Milito e rete di Palacio.

Ma quando è stato l'ultimo gol di un giocatore italiano contro la Juventus? Dobbiamo tornare indietro negli anni, più precisamente al 18 aprile 2009. A Torino, Juventus-Inter è finita 1-1. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 64° con la rete di Balotelli, ma un gol di Grygera al 91° ha portato i padroni di casa al pareggio.

Domenica sera potrebbe essere la volta buona per rivedere in gol un giocatore italiano. D'Ambrosio, Barella e Sensi pronti dal primo minuto. Politano, Candreva, Gagliardini pronti a dare il loro contributo durante il match se chiamati in causa. Senza dimenticare Bastoni e Biraghi. Un italiano potrebbe lasciare il segno nel big match di domenica sera.