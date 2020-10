Inter Juventus 2018, fallo di Pjanic, Le Iene alla ricerca del file scomparso

Le Iene non mollano la presa su Inter Juventus di aprile 2018 e la mancata espulsione di Pjanic che, in qualche maniera, decise quel campionato. Nella trasmissione di stasera si torna a parlare della misteriosa scomparsa del file audio che registrò i contatti tra l’arbitro Orsato e la sala VAR . Protagonista l'ex Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro secondo il quale si trattò di "un errore gravissimo che ha condizionato un campionato".



L’ex Prefetto conferma di aver richiesto tutti i supporti informatici agli arbitri, all’AIA e poi alla Lega Nazionale di Serie A immediatamente dopo la partita.Il materiale arrivò sulla sua scrivania mesi dopo, quando già si stava svolgendo il campionato successivo e per di più solo il video, privo del file audio. Pecoraro conferma che proprio quello era al centro del suo interesse “per capire se o dal VAR o dal IV uomo qualcuno aveva sollecitato l’intervento dell’arbitro”. Quindi l’unico materiale pervenuto sulla scrivania dell’ex Procuratore era un semplice file di immagini mute.

“La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare. Perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì... Se a un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato a fare la finale di Coppa dei Campioni etc. etc., qualcuno si deve pure chiedere, ma dopo quell’errore che ha fatto, gravissimo a mio parere che ha condizionato penso un campionato. E a questo punto è premiato pure, ma di che parliamo? “

Poco dopo quei fatti Giuseppe Pecoraro si dimise dall’incarico “perché non era l’ambiente per me”.