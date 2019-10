Inter Juventus, 1-2 finale: decide Higuain. Palo di Vecino

Prima sconfitta in campionato per l'Inter di Antonio Conte. La Juventus espugna 'San Siro' vincendo 2-1. Decisiva la rete di Higuain all'80°, dopo le reti di Dybala al 4° e Lautaro al 18° su calcio di rigore. Un successo che porta la squadra di Sarri al primo posto in classifica.

Partita dal ritmo elevato, soprattutto nel primo tempo. Juventus che parte bene, dopo il gol del vantaggio è Cristiano Ronaldo a sfiorare il raddoppio colpendo la traversa. La reazione dell'Inter è affidata a Lautaro che trova il pari su rigore e va vicino alla doppietta, ma Szczesny si supera e devia in angolo.

Gol annullato a Cristiano Ronaldo sul finale del primo tempo. Nella ripresa, i bianconeri mettono l'Inter sulla difensiva ma sono proprio i nerazzurri a sfiorare il vantaggio con il palo colpito da Vecino. La conclusione del centrocampista è deviata da De Ligt, Szczesny è battuto, ma la sfera sfiora il palo alla sinistra del portiere.

All'80° la rete che decide la partita. Higuain è freddo davanti a Handanovic e non sbaglia. L'Inter ci prova, ancora Vecino in scivolata trova la respinta di Szczesny. Finisce con il successo della Juventus che supera la squadra di Conte in classifica e si porta al primo posto.