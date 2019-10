Inter-Juve, Zanetti rievoca le emozioni che gli provoca il Derby d'Italia

Per chi come lui con la maglia dell'Inter ha affrontato la Juventus decine di volte da protagonista, quella di domenica - anche se in veste di vicepresidente - sarà ugualmente una partita particolare.

Contro i bianconeri con la fascia da capitano al braccio Javier Zanetti ha trionfato varie volte, ma il prossimo Derby d'Italia (complice anche la presenza di Antonio Conte sulla panchina interista) è destinato ad avere un sapore particolare. Sulle emozioni che gli rievoca tale sfida, lo storico capitano nerazzurro ai microfoni di TMW ha detto:

"Domenica speriamo di vedere una grande partita. Ricordo la mia prima gara a San Siro, ho provato un'emozione fortissima, pensavo ai sacrifici dei miei genitori. I valori non cambieranno, resteranno sempre gli stessi. Inter-Juve? Una partita piena di storia. Che vinca il migliore".