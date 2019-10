Inter-Juve, sfida da record anche sugli spalti: i numeri

Il duecentrotrentaseisimo derby d'italia potrà contare su un San Siro tutto esaurito: 75mila spettatori provenienti da ogni parte d'Italia e da tutto il mondo saranno presenti alla "Scala del Calcio".



Saranno cento le nazionalità presenti sugli spalti, con la cifra di biglietti venduti all'estero che supera la percentuale del 20%.



Più di 500 i club presenti con la sezione Inter Tickets che supera l'85% di vendita di tagliandi online. Il match sarà trasmetto in 200 paesi con 40 broadcasters presenti.



Non solo: all'ingresso in campo tutto lo stadio sarà nerazzurro con i cartoncini che si trasformeranno in un bang-bang per incitare la squadra di Conte.