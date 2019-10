Inter-Juve, le probabili formazioni: Conte e Sarri quasi sicuri

A poco più di sei ore dal fischio d'inizio, Antonio Conte e Maurizio Sarri sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Questo il possibile 11 che potrebbe schierare il tecnico di Lecce:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

A questa formazione, l'ex tecnico di Empoli e Napoli risponderebbe con:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Buone notizie dunque per il club meneghino che riesce a recuperare in extremis il proprio bomber Romelu Lukaku. Per quanto riguarda gli ultimi dubbi di Sarri, fino all'ultimo persisterà il ballotaggio Higuain-Dybala.