Inter-Juve, Gentile indica il duello più importante della sfida

Claudio Gentile ha rilasciato delle dichiarazioni sul Derby d'Italia in programma domani indicando il duello cruciale del match che vedrà protagoniste Inter e Juventus.



Ecco quanto affermato a Tuttomercatoweb:



“Per la Juve non sarà facile, l’Inter ha potenziale. Sarri dovrà mettere una formazione che possa contenere le folate dell’Inter. Sarà una bella partita. Le certezze di Sarri? Il gioco è migliorato, ma il reparto difensivo può dare quel qualcosa in più. Ronaldo vuole ancora essere un goleador. Il duello Lukaku-Higuain sarà decisivo e penso la spunterà Higuain”.