Inter-Juve 2018, l'ex arbitro avvisa: "Possibile una nuova Calciopoli"

Dopo le dichiarazioni di Pecoraro (ex FIGC) si aggiungono anche quelle di Massimo De Santis. L'ex arbitro ritorna sul match tra Inter e Juventus del 2018 tuonando contro Orsato, avvisando ai microfoni di Radio Punto Nuovo l'inizio forse di una seconda Calciopoli. Ecco quanto affermato alla nota emittente radiofonica sull'audio Pjanic-Rafinha improvvisamente scomparso:





“Mi domando a che cosa serve la procura federale nell'ambito della FIGC se poi si agisce solo su input della Procura della Repubblica. La domanda che mi pongo su Orsato è come si fa a non prendere un provvedimento in tal senso. Come tutti gli arbitri anche lui può sbagliare, ma un tempo gli errori potevamo vederli solo dopo, oggi ci sono soggetti in una stanza con dei monitor ed in tempi rapidi davanti ad un replay non sanno prendere decisioni? La gente vuole che una partita di calcio termini senza contestazione, fermo restando che esisterà sempre almeno un parere controverso.





Ma in casi come quello di Orsato e tanti altri, se mettiamo l'ausilio televisivo, 60 mila persone dallo stadio e i milioni che stanno a casa hanno possibilità di capire. Valeri e Orsato hanno fatto finta di non vedere? Da arbitro per la posizione di Orsato dovrebbe aver visto che lì c'è un provvedimento disciplinare. Puoi sbagliare sul rosso o giallo, ma il provvedimento c'è tutto".