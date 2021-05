Inter, Julio Cesar: “Scudetto meritato. Bisogna credere nel progetto”

Nel corso dell’intervista rilasciata a InterTv, Julio Cesar ha commentato la cavalcata nerazzurra elogiando soprattutto il lavoro di Antonio Conte, definendolo un allenatore grintoso e perfezionista Ecco le sue parole:

“Penso che sia stata una stagione perfetta. Riuscire a vincere lo scudetto dopo 11 anni... È quello che i giocatori e l'allenatore vogliono a inizio anno: vincere un trofeo. Penso che quest'anno l'Inter abbia meritato di vincere questo scudetto per il lavoro che hanno fatto. Ho avuto l'opportunità di stare con la squadra all'inizio, quando Conte è arrivato: già lì si era capito che l'Inter aveva preso un allenatore vincente, con tanta grinta, un perfezionista. Però ci vuole tempo. Bisogna credere nel progetto. L'Inter è stata intelligente a puntare su Conte e a rimanere con lui per vincere uno scudetto bellissimo".

"Gara della svolta? Per vincere uno scudetto ogni partita è importante. Ci sono le famose partite "da 6 punti", ma lo scudetto si vince pure quando si gioca contro le piccole: quelle sono le partite importanti. Quando si gioca un derby o contro la Juventus può accadere di tutto, ma tu non puoi lasciare dei punti indietro. L'Inter è stata brava quest'anno a mantenere questa regolarità, per diventare campioni d'Italia il lavoro importante è quello, essere concentrato al massimo in ogni partita".