Inter, Joao Mario escluso dal ritiro e sul mercato ma mancano le offerte

L’Inter è alle prese con una difficile situazione per quanto riguarda Joao Mario. Il portoghese, acquistato nel 2016 per circa 40 milioni di euro, si è rivelato un vero e proprio flop. La scorsa stagione ha fatto una buona stagione prestito alla Lokomotiv Mosca, ma nonostante le ottime prestazioni il club russo ha deciso di non riscattarlo.

Joao Mario è quindi tornato nuovamente in nerazzurro ma, a differenza di altri esuberi, non ha sostenuto il ritiro pre stagionale con il resto della squadra. Ufficialmente per motivi familiari, che secondo quanto riportato da calciomercato.com sarebbero dovuti alla sua mancata volontà di rientrare a Milano .

Antonio Conte e l'Inter considererebbero il portoghese completamente fuori dal progetto e la dirigenza sarebbe al lavoro per piazzarlo. Dopo i prestiti al West Ham e alla Lokomotiv Mosca, i nerazzurri avrebbero intenzione di cederlo a titolo definitivo, ma al momento non sarebbero ancora arrivate offerte concrete.