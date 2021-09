Inter, ipotesi colpo a gennaio. Marotta pensa allo sgambetto a una big

Inter, la sessione di mercato appena conclusa è stata all'insegna del contenimento degli investimenti. E come sarà quello di gennaio? Facciamo il punto della situazione con gli obiettivi, stando alle voci che continuano a circolare, dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Andre Onana sembra essere già bloccato e chissà che non arrivi già a gennaio: il Corriere dello Sport quest'oggi, lunedì 6 settembre, ha infatti parlato dell'esistenza di un pre-accordo come potete leggere in questo articolo. Matthias Ginter farebbe al caso di Simone Inzaghi per avere alternative in difesa, visto che sia Kolarov che Ranocchia non hanno 'dalla loro parte' la carta di identità. Nel frattempo si monitora la situazione di Lorenzo Insigne (e sarebbe un altro sgambetto ad una squadra di A). L'attaccante ha scelto l'Inter nel caso in cui non si arrivasse al rinnovo con il Napoli come svelato in un'altra esclusiva della redazione di Interdipendenza.net già ad agosto. Ci sono molte tracce che indicano la 'pista Insigne' come quella che potrebbe 'incendiarsi': ne abbiamo parlato qui, riportando le parole del giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, e in quest'approfondimento.

Attenzione infine ai nerazzurri che non hanno ancora rinnovato. Perisic e Brozovic hanno i rispettivi contratti in scadenza a giugno 2022. Il primo sembra destinato a lasciare Milano mentre al secondo, come vi abbiamo raccontato qui, sta per essere recapitato un maxi aumento di ingaggio. Chissà che sia questo il motivo per il quale Tuttosport ha parlato questa mattina di un interesse per Tolisso. Il centrocampista è attualmente in forza al Bayern Monaco ma si trova anche lui a fine contratto.

Insomma: il mercato dell'Inter non si ferma mai. E potrebbe avere 'colpi di scena' già nelle prossime settimane. Non resta che attendere.