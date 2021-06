Inter, Inzaghi: tutti i numeri dell’accordo. E quanto “pesa” Conte

Inizia ufficialmente l’era Simone Inzaghi in casa nerazzurra. Il tecnico piacentino è arrivato in tarda mattinata a Milano ed ha incontrato la dirigenza alla Pinetina per poi firmare il contratto che lo legherà per i prossimi due anni all’Inter.

Come svelato da La Repubblica, il tecnico dovrebbe guadagnare 4 milioni di euro netti ( poco più di 7,5 lordi) a stagione più un milione di bonus. Una cifra che permette all’Inter di risparmiare tantissimo rispetto alla precedente, passando dai 33 milioni di euro complessivi dello scorso anno a 14.5.

Nella stagione appena conclusa, infatti, l'Inter ha pagato circa 24.5 milioni lordi per Conte più 8.5 lordi per Spalletti. In quella che comincia, invece, verserà i 7 milioni di buonuscita a Conte più l’ingaggio del nuovo tecnico. Un risparmio evidente che potrebbe rivelarsi un vero e proprio toccasana per le casse nerazzurre.