Inter, Inzaghi svela alcuni retroscena sugli arrivi di Dzeko e Calhanoglu

Inter, Simone Inzaghi è stato ospite negli scorsi giorni su Gazzetta.Tv dove ha parlato dell'attuale momento della squadra e anche dei suoi attuali giocatori.

Nel corso del suo intervento ha svelato anche alcuni retroscena sugli arrivindi Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko, i due colpi di mercato più discussi della scorsa finestra di mercato, arrivati in nerazzurro per sostituire rispettivamente due giganti come Eriksen e Lukaku. Due acquisti fortemente voluti dall'allenatore e che portano in un certo senso anche la sua firma.

Il tecnico ha spiegato che l’idea di prendere il turco è stata avuta insieme alla società dopo quanto successo con Eriksen. Inzaghi ha svelato di essere intervenuto in prima persona per convincerlo, ecco le sue parole: “Ricordo che ero in vacanza tre giorni a Ponza con degli amici, moglie e figli. È stato più il tempo che sono stato al telefono con Hakan che con i miei familiari, ma in quel momento era il giocatore ideale per il mio modo di vedere calcio e per sostituire Eriksen nella nostra Inter e nella mia testa”.

Su Dzeko ha svelato di essere stato il nome fatto a Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo aver capito che Lukaku sarebbe partito. L’ex allenatore della Lazio ha dichiarato di avere parlato la sera stessa con i due dirigente che gli hanno risposto: “Con noi sfondi una porta aperta, da tempo vogliamo portarlo qui”. Due acquisti che col tempo si sono rivelati azzeccati e che per il momento non stanno facendo per nulla rimpiangere sia Eriksen che Lukaku.