Inter, Inzaghi suona la carica e avverte il Milan: le parole

Inter-Milan, dopo le parole di Pioli arrivano anche quelle di Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Il tecnico nerazzurro ha innanzitutto fatto il punto sulle condizioni della squadra che arriva a questa carica e motivata dopo i tre successi di fila in campionato. Ci ha tenuto a rimarcare l’importanza della sfida per società e tifosi garantendo che la squadra si stia preparando al meglio.

Inzaghi ha poi confermato di essere ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione, il principale sarebbe specialmente Lautaro Martinez: “Mancano ancora due allenamenti e cercherò di scegliere il meglio. Per il rush finale del campionato, dobbiamo scindere le due competizioni. Sappiamo che siamo in corsa per entrambi gli obiettivi e che stiamo facendo un ottimo percorso considerato che a gennaio abbiamo già vinto la Supercoppa".

Per battere il Milan servirà soprattutto concentrazione specialmente a causa della regola dei gol in trasferta che potrebbero favorire il Milan: “La concentrazione, sapendo dell'importanza del gol in trasferta, dovrà essere massima in ogni momento sapendo che affrontiamo un avversario di valore che sta facendo bene. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine".

L’arma in più per i nerazzurri sarà quella del pubblico, sottolinea Inzaghi, che è sempre stato vicino alla squadra e sostenuta. L’obiettivo è vincere il primo derby stagionale dopo due pareggi e una sconfitta: “Sono stati tre derby diversi. Quelli di campionato li abbiamo giocati molto bene, nell'ultimo le squadre si sono equivalse sapendo che ci sarebbe stato il ritorno e il match è risultato più bloccato. Domani avremo una grande occasione per provare a vincere il primo derby".

Dopo il match contro il Milan, a prescindere dal risultato, i nerazzurri sono chiamati a pensare al campionato e alla sfida contro la Roma che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta scudetto: “Il match di domani Ha una grande importanza e vale una finale. Ma dovremo essere bravi a scindere le due competizioni”.