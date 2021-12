Inter, Inzaghi sull'addio di Eriksen: che parole per il danese!

Inter, Simone Inzaghi parla prima della partita contro la Salernitana.

Gara importante quella di questa sera per quanto riguarda i nerazzurri che sfideranno la squadra campana dove sarà importante ottenere i tre punti per proseguire nella lotta per lo scudetto e per aumentare il distacco quantomeno da una tra Milan e Napoli che si sfideranno in questo turno di campionato. Simone Inzaghi si è affidato agli uomini migliori, tranne i turni di riposo concessi a Skriniar e Lautaro Martinez. Ma oggi è anche la giornata in cui Christian Eriksen ha detto addio all'Inter, dopo quanto successo questa estate all'Europeo, per cui lo stesso tecnico nerazzurro ha avuto un pensiero ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: "Eriksen? Mi dispiace tantissimo non averlo potuto allenare e gli mando un grandissimo abbraccio. Purtroppo qui in Italia non avrebbe potuto giocare, ma per me sarebbe stato un grandissimo piacere poter allenare Chris. Non è capitato, ma voglio fargli il mio in bocca al lupo. La Salernitana? Partita non semplice qui a Salerno, bisogna fare una gara importante per poter ottenere un risultato positivo. Noi dobbiamo pensare a noi e non agli altri, abbiamo analizzato la Salernitana e dovremo fare una gara tosta e pensare solo ad una partita per volta":

Insomma, un Inzaghi che, come anticipato, non si fida molto di una Salernitana che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Vedremo in che modo la squadra nerazzurra approccerà la partita, in una giornata sicuramente molto particolare dal punto di vista emotivo, il campo chiama e, lì, non sono ammesse distrazioni perchè la cosa più importante sono i tre punti.