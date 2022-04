Inter, Inzaghi spera nella garra cilena per il finale di stagione

Inzaghi, speranza nella garra cilena.

Ilmister nerazzurro Simone Inzaghi spera, in queste ultime partite, nella rimonta scudetto. Per far sì che questa rimonta avvenga, spera che i 2 cileni, Alexis Sanchez e Artiro Vidal, possano chiudere la stagione in bellezza.

Una stagione, quella dei cileni, fatta da luci (il gol vittoria in supercoppa di Alexis Sanchez) e molte ombre. Entrambi sembrano essere con le valigie in mano in vista della sessione di calciomercato estiva ed entrambi vogliono lasciare la squadra con un grande regalo da fare ai propri tifosi.

Il compito che Inzaghi chiederà a Vidal, secondo la gazzetta.it, è quello di far rifiatare il trio di centrocampo, cosa riuscita solo in alcune partite: su tutte le 2 gare in Champions League contro il Liverpool dove Vidal ha sostituito lo squalificato Barella.

Nella stessa situazione di Vidal, è il suo compagno di Nazionale Alexis Sanchez: il Nino ha vissuto un gennaio da favola segnando un super gol in Coppa Italia contro la Roma e segnando il gol vittoria in Supercoppa contro la Juventus, mentre in campionato l'artiglio cileno è venuto a mancare. Nelle ultime 10 partite ha giocato solo in 4 occasioni per più di un'ora. Rispetto alla passata stagione, Alexis Sanchez ha uno score realizzativo - minuti giocati migliore ma in queste occasioni ha portato punti all'Inter solo una volta.

Inzaghi, ma soprattutto i tifosi nerazzurri, sperano in un finale di stagione migliore per i 2 cileni e, di conseguenza, dell'Inter.