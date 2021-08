Inter, Inzaghi sorride: due calciatori verso il recupero

INTER - Arrivano notizie positive dall'infermeria per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Gagliardini ha iniziato a correre dopo aver riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il centrocampista sta accelerando i tempi perché vorrebbe essere almeno in panchina nel match valido per la prima di campionato contro il Genoa.

Sarà, invece, a disposizione Martin Satriano. L'attaccante uruguaiano potrebbe addirittura candidarsi per una maglia da titolare dopo aver smaltito l'affaticamento al polpaccio destro. Il calciatore ha saltato la gara di sabato scorso vinta contro la Dinamo Zagabria.