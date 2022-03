Inter, Inzaghi sorride: buone notizie in vista del Derby d'Italia

L'Inter si prepara alla sfida contro la Juventus.

Dopo la sosta nazionali e soprattutto dopo la grande delusione della Nazionale italiana, torna il campionato. Il 3 aprile l'Inter sfiderà la Juve all'Allianz Stadium. La squadra di Simone Inzaghi dopo il dominio nella parte finale del 2021, nel nuovo anno non è ancora tornata ai livelli sperati. Troppi punti persi, appena 7 guadagnati nelle ultime 7 di campionato, insomma un'involuzione incredibile dei Campioni d'Italia. Il Derby d'Italia però potrebbe essere la svolta per gli uomini di Inzaghi. Con la Juventus a -1, i nerazzurri hanno un solo risultato a disposizione: vincere. Per farlo il tecnico dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori e proprio in merito arrivano novità importanti.

La prima è quella della negatività di Lautaro Martinez (qui tutti i dettagli), che sarà disponibile contro la Juventus, la seconda arriva invece sul recupero di due pedine fondamentali come Brozovic e De Vrij. Infatti secondo quanto riportato da Sky Sport prosegue il recupero dei due nerazzurri. Servirà ancora un po di pazienza prima di rivederli in gruppo, entrambi oggi hanno svolto lavoro differenziato. Dunque nessun intoppo sulla tabella di marcia imposta dallo staff di Inzaghi, con la squadra che riprenderà ad allenarsi martedì dopo i giorni di riposo concessi dall'allenatore. Insomma l'Inter dovrebbe schierarli entrambi allo Stadium, soprattutto il croato che al momento è insostituibile.

Infatti Marotta e Ausilio sono già a caccia di un vice Brozovic. Tra i tanti nomi sul taccuino, l'ultimo è quello di Kamara del Marsiglia, come riportato sul nostro sito, che potrebbe arrivare a zero.