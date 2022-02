Inter, Inzaghi si affida alle certezze per ritrovare i goal

L'Inter si presenta al match di questa sera a Marassi con l'obiettivo di cancellare le ultime uscite infelici.

I ragazzi di Inzaghi hanno esaurito i bonus, e adesso bisogna tornare a schiacciare il piede sull'acceleratore e riprendere il ritmo importante che si era tenuto fino alla pausa per le nazionali di gennaio. E per farlo il mister piacentino potrà contare su due rientri di fondamentale importanza, ovvero quelli di Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, che permetteranno al tecnico di schierare nuovamente il "suo" undici. Riecco in campo Barella e Chalanoglu con in mezzo Brozovic, e tornano pure i tre titolarissimi della difesa per arginare i numeri non proprio lusinghieri delle ultime partite (7 goal subiti nelle 5 sfide del mese di febbraio). Le corsie esterne saranno appannaggio dell'insostituibile Perisic a sinistra e dell'olandese Dumfries, che ormai è diventato il padrone della fascia destra a discapito di un Darmian ormai spodestato nelle gerarchie dal mister nerazzurro. L'unico dubbio era rappresentato dal reparto avanzato, con il tandem Lautaro-Sanchez a contendersi una maglia al fianco di Dzeko. Il pensiero di Inzaghi è che all'argentino manchi solo il goal per ritrovare la fiducia necessaria, ma l'impegno messo in campo non ha mai lasciato scontento l'allenatore. Il "Toro", dopo essere stato "caricato" dalla curva con degli striscioni di incitamento, è stato coccolato anche dal mister nella conferenza stampa di ieri. Le sue parole, "siamo il migliore attacco della serie A, non esiste un problema attaccanti" e "sono convinto che torneremo presto a segnare", sono un importante attestato di stima a tutto il reparto offensivo ed in modo particolare al bomber argentino che vive la striscia peggiore di partite senza goal. Sarà lui che dovrà cercare di ritrovare la via della rete dopo questo lungo digiuno, e dovrà farlo contro una squadra che non è mai riuscito a violare. Lautaro ha bisogno di ritrovare fiducia, e il mister è pronto a concedergli la sua.