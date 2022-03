Inter, Inzaghi si affida al vero Barella in vista della Juventus

Inter, i nerazzurri cercano di ritrovare il vero Barella.

Il centrocampista cagliaritano sta vivendo, in questa fase della stagione, forse il momento più complicato da quando è arrivato in maglia nerazzurra, perchè le prestazioni non riescono più ad essere come quelle a cui ci è abituato di solito. Ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia per Simone Inzaghi che per Roberto Mancini, il ragazzo continua ad essere insostituibile, tanto da essere ancora inamovibile con la maglia dell'Inter e anche con quella della Nazionale.

La prossima importante sfida sarà quella contro la Juventus, in una gara che sarà decisiva per quanto riguarda la corsa allo scudetto e per cui l'Inter non può più permettersi di perdere punti, dopo i risultati deludenti degli ultimi due mesi. Inzaghi confida di ritrovare per l'Allianz Stadium, il miglior Barella, visto che, la passata stagione, nella sfida di San Siro, l'ex Cagliari era stato il giocatore decisivo, con l'assist per il gol di Vidal e con il gol personale, dopo un gran lancio di Alessandro Bastoni che spaccò la difesa bianconera.

Vedremo se il calciatore avrà ancora strascichi dopo le ultime settimane, arricchite dall'eliminazione dal mondiale, oppure se avrà un moto d'orgoglio in vista di un crocevia così importante. Di sicuro, Simone Inzaghi lo inserirà nell'undici titolare, perchè il suo dinamismo, la sua corsa e la sua tecnica potrebbero costituire un fattore molto importante per tutta la squadra, ma adesso la musica deve cambiare, perchè è l'Inter a dover rincorrere dopo aver buttato via davvero troppi punti di vantaggio.