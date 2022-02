Inter, Inzaghi scioglie il rebus in attacco: l’indizio arriva dai social

Inter, manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida contro il Liverpool valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Simone Inzaghi sembrerebbe ormai aver sciolto anche l’ultimo di formazione, ovvero chi schierare in attacco tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko. Il ballottaggio sarebbe stato vinto dall’argentino. L’indizio è arrivato direttamente da Alexis Sanchez attraverso una sua Instagram stories. Il cileno ha infatti pubblicato qualche ora fa la foto di un leone immortalato nell’atto di sbadigliare, con un eloquente emoji “ZZZ”. Un’immagine molto significativa e chiara, specialmente alla luce di quanto dichiarato qualche settimana con l’ormai celebre frase: “Quando non gioco mi sento come un leone in gabbia”.

Un indizio social evidente che appare più che mai inappropriato e che aiuterebbe maggiormente Jurgen Klopp nella preparazione del match. Il cileno è senza dubbio uno dei nerazzurri più in forma dell’ultimo periodo e sembra non aver preso bene questa ennesima panchina. In attacco le gerarchie sono chiare ma considerando il momento complicato che sta vivendo Lautaro Martinez, l’ex Manchester United e Barcellona si sarebbe forse aspettato la titolarità. Post polemico o semplicemente pretattica per confondere gli avversari? Lo scopriremo soltanto tra qualche ora. Per il resto i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il solito e collaudato 3-5-2 con Bastoni titolare (clicca qui per leggere le ultimissime).