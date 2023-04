Inter, Inzaghi rovescia tutto, la crisi diventa carta vincente

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2023

(Inter) Simone Inzaghi torna da Lisbona con la consapevolezza di aver ritrovato un elemento che non usa scarpini e maglietta ma è importante più di qualsiasi altro giocatore: la compattezza.

Lo ha fatto usando la psicologia, giocando proprio sulla crisi di risultati degli ultimi tempi. Ha rigirato la frittata e proprio dal cilindro dei pessimi risultati in campionato ha estratto il coniglio al Da Luz.

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’abilità del mister.

“Inzaghi alla vigilia, in conferenza stampa, ha usato la parola “insieme”, ma ha predicato unità anche nell’ultimo discorso al gruppo. Perché sapeva e sa che lo spogliatoio non è indifferente alle voci sul possibile esonero dell’allenatore o sulla rivoluzione estiva della rosa. Ha chiesto a tutti di dimostrare che l’Inter è una squadra unita sul campo, non con le dichiarazioni nel pre partita. E ha spiegato che c’era un solo modo per riuscirci: fare una corsa in più per i compagni, lottare su ogni pallone, difendere tutti insieme e impedire al Benfica di giocare il suo calcio.”