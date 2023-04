Inter, Inzaghi rivoluziona la squadra, allarme rosso diffide

di Redazione, pubblicato il: 25/04/2023

L’Inter si accinge a ricevere la Juventus a San Siro per centrare la finale di Coppa Italia. Si riparte dall’1 a 1 di Torino con il rigore di Lukaku a fine recupero e le conseguenti polemiche. Il clima sarà torrido, il Meazza riceverà i bianconeri con l’ennesimo sold out.

Inzaghi rivoluziona nuovamente la squadra. Rispetto alla formazione schierata a Empoli si preannunciano almeno 8 cambi. Torna la schiera dei titolarissimi, Onana, Dumfries, Bastoni, Barella, Lautaro, Darmian,Dimarco e Mkhytarian sembrano certi di scendere in campo sin dall’inizio. Gli unici dubbi riguardano i ballottaggi tra Acerbi e De Vrij e quello tra Brozovic e Calhanoglu.

Un occhio di riguardo per i diffidati, ben sette in casa nerazzurra. Sono Onana, Dimarco, Gosens, Correa, Lautaro, Brozovic e Lukaku, un altro cartellino giallo significherebbe restare al palo in caso di finale.