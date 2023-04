Inter, Inzaghi rivoluziona la formazione per l’Empoli: tutti i motivi di questa scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Inter, Simone Inzaghi rivoluziona la formazione per la sfida contro l’Empoli. Dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Benfica, e che farà si che la squadra nerazzurra potrà affrontare il Milan in semifinale, per l’Inter è ora di rituffarsi sul campionato. La squadra nerazzurra è in piena crisi di risultati ed anche il raggiungimento del quarto posto sembra allontanarsi sempre di più ogni giorno che passa.

Raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, diventa vitale per una società i cui conti sono già martoriati e che vuole ambire ad ambizioni di alta classifica. Intanto, oggi, secondo quanto riportato da varie emittenti, per la partita contro l’Empoli, Simone Inzaghi deciderà con ogni probabilità di rivoluzionare la formazione rispetto al Benfica.

La ragione è presto detta. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro non ha intenzione di snobbare il campionato, ma ha bisogno di far riposare più di qualche elemento che, di fatto, sta facendo gli straordinari dalla metà di questa stagione – si veda il caso di Darmian. Insomma, bisogna gestire al meglio le forze per presentarsi nel miglior modo possibile in tutte le competizioni. Oggi è la volta dell’Empoli e l’Inter sa che l’unico risultato possibile è quello della vittoria.