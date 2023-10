Inter, Inzaghi riuscirà a far abbaiare il gatto?

di Redazione, pubblicato il: 11/10/2023

(Inter) Appuntamento oggi alla Pinetina per i nerazzurri che non sono come le rispettive nazionali. Riprende il lavoro in preparazione di Torino Inter in programma il prossimo 21 ottobre. Come al solito in queste occasioni ranghi ridottissimi per Inzaghi, alle prese con un problema non da poco. Riuscire ad avere qualche gol dalla panchina diventa sempre più importante con il passare delle giornate. Sanchez non dà l’impressione di poter essere particolarmente incisivo in area avversaria, Arnautovic rientrerà solo a fine mese dopo il guaio muscolare.

Ne ha parlato Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico dovrà lavorare sulle possibili alternative ovvero i gol che potrebbero arrivare dai centrocampisti con le attitudini offensive più spiccate: Mkhitaryan primo tra tutti ma anche Klaassen e Sensi.

In poche parole se non c’è il cane Inzaghi deve riuscire a far abbaiare il gatto…