Inter, Inzaghi ritrova Vidal: la nuova idea per il centrocampo è geniale

INTER - Arturo Vidal è l'arma in più per il centrocampo di Simone Inzaghi. Il cileno, che ha sorpreso tutti da subentrato nelle prime due gare di campionato, garantisce al tecnico nerazzurro una variazione fondamentale per il reparto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà frequente lo spostamento di Nicolò Barella al posto di Marcelo Brozovic per consentire all'ex Juventus di agire da mezzala destra.

Tale cambio, infatti, è stato decisivo per ottenere la vittoria nel match contro il Verona di Eusebio Di Francesco.

"Oggi Vidal è un titolare aggiunto: doveva andar via, l’ipotesi risoluzione inizialmente sembrava la via d’uscita dichiarata, ora -dettaglia la Rosea - è in grado di prendersi minuti buoni per dare il cambio a Barella, che nella stagione scorsa non si è mai potuto fermare. Di più: occhio alla soluzione vista nel finale di Verona, con Barella in mezzo e Vidal sul centrodestra, perché la rivedremo molto spesso, specie nei momenti di difficoltà di Brozovic".