Inter, Inzaghi ritrova il regista. Pochi dubbi sulla formazione

Inter, nel derby d’Italia Brozovic ci sarà.

L’allenamento odierno ha dato risposte positive a Inzaghi per quanto riguarda il rientro in campo del regista croato. L’allenamento a ranghi completi, come riportato da gazzetta.it, ha visto Brozovic aumentare i carichi, anche se non ha svolto la partitella finale. Questa scelta di Inzaghi sarebbe dovuta solo a uno scrupolo per evitare al croato di correre rischi durante le esercitazioni di pressing alto. Per lui dovrebbe arrivare la convocazione e con la presenza da titolare nel big match di domenica a Torino contro la Juventus (qui la probabile chiave del match). Chi non sarà del match è Stefan De Vrij. Infortunatosi anche lui in occasione di Liverpool Inter, si è allenato a parte anche oggi e potrà al massimo sedersi in panchina.

All’allenamento hanno preso parte anche i sudamericani convocati con le rispettive nazionali ovvero l’argentino Correa, i cileni Vidal e Sanchez e l’uruguaiano Vecino. Quest’ultimo non ha preso parte ad alcun match in questa sosta risultando positivo al covid, ma negativizzatosi prima del rientro in Italia.

Per quanto riguarda l’undici da schierare sembrano esserci pochi dubbi. Davanti ad Handanovic la difesa a tre sarà composta da D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni. A centrocampo gli esterni saranno Dumfries e Perisic mentre, accanto al rientrante Brozovic, scenderanno in campo Barella e Calhanoglu. In attacco la coppia sarà quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con l’argentino che non ha risposto alla convocazione della propria nazionale restando a Milano a causa del Covid dal quale si è negativizzato in tempi record.