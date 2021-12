Inter, Inzaghi ritrova De Vrij e tira un sospiro di sollievo per un altro titolare

Inter Cagliari è il match in programma per Domenica sera, 12 dicembre.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non può che sorridere in vista di questa sfida, visto che l'emergenza che ha affrontato nell'ultimo periodo (che riguardava soprattutto il reparto difensivo) , sembra essere ormai stata messa alle spalle. Contro la formazione guidata da Walter Mazzarri infatti tornerà a guidare la difesa dal primo minuto Stefan De Vrij. L'olandese si era infortunato nell'ultimo impegno con la sua nazionale. Nelle prime gare in cui è stato assente a sostituirlo ci ha pensato Andrea Ranocchia, salvo poi infortunarsi anche lui. Ora anche l'ex capitano è tornato a disposizione, così come Aleksander Kolarov, già recuperato martedì scorso, 7 dicembre, quando l'Inter ha affrontato il Real Madrid in Champions League.

Proprio la gara del Bernabeu aveva portato in dote una possibile tegola, dal momento che Denzel Dumfries aveva lasciato il campo al termine della prima frazione di gioco a causa di un fastidio muscolare. Tuttavia l'esterno sembra essere pienamente recuperato. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport infatti l'esterno è arruolabile in vista di Domenica. Qualora dovesse esserci una defezione a sorpresa resta comunque pronto Danilo D'Ambrosio. Gli unici assenti certi saranno quindi Joaquin Correa e Matteo Darmian. Quest'ultimo potrebbe farcela per l'ultima gara del 2021 contro il Torino. Appuntamento al 2022 invece per l'attaccante argentino. Formazione quindi praticamente fatta per il turno di campionato, con tutti i titolari disponibili in campo. L'unico dubbio potrebbe riguardare la coppia di attacco, visto che Alexis Sanchez potrebbe avere una chance, anche se Edin Dzeko e Lautaro Martinez sono favoriti.