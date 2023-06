di Redazione, pubblicato il: 30/06/2023

(Inter) Tullio Tinti era alla sede dell’Inter nel pomeriggio di ieri. Due gli argomenti di discussione, i rinnovi di Bastoni e Inzaghi. Per il difensore tutte le difficoltà sembrano appianate come confermato anche dallo stesso procuratore: “ormai siamo alle fasi finali. Nei prossimi giorni troveremo la maniera di fare bene le cose ma, insomma, ormai siamo in dirittura di arrivo”.

Qualche difficoltà in più invece per il contratto del mister. ” Inzaghi ha fatto vedere di essere un grande allenatore e quindi è giusto che sia gratificato”, parole che fanno intravedere qualche frizione tra le parti, soprattutto di ordine economico.