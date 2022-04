Inter, Inzaghi può sorridere. Piovono record in due dati precisi

L'Inter è ripartita. Ed ora viaggia a tutto gas nel rush finale della stagione.

In campionato i ragazzi di Simone Inzaghi son tornati padroni del proprio destino: vincendo sempre da qui alla fine (recupero col Bologna compreso. Qui il calendario completo), i nerazzurri si laurerebbero - per il secondo anno di fila - Campioni d'Italia. Domani, invece, Dzeko e compagni se la vedranno col Milan per il secondo possibile trofeo stagionale: la Coppa Italia.

Sono anche le statistiche a suggellare il momento top dell'Inter. Come riporta il sito ufficiale dei nerazzurri, la squadra brilla in gol e assist. 17 i marcatori diversi in stagione grazie alla rete di Brozovic (non segnava da maggio). Ora l'Inter può agganciare (e superare) il record di 18 marcatori risalente alle stagioni 2007/2008 e 2019/2020.

Bene pure sul fronte assist: 16, in totale, i protagonisti nerazzurri autori di passaggi vincenti quest'anno. Nessuno meglio dell'Inter nel dato che, grazie a D'Ambrosio nella gara con lo Spezia, è stato ulteriormente rimpolpato. Inzaghi e l'assalto allo Scudetto: tutti i trofei del tecnico.