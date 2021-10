Inter, Inzaghi può lanciare Satriano? L'analisi del bomber classe 2001

Inter pronta al big match di domani contro la Lazio. L'ex tecnico laziale potrebbe affidarsi alla punta classe 2001.

Il giovane attaccante Martin Satriano sembra pronto al salto di qualità. Autore di un precampionato da record, l'uruguaiano adesso potrebbe dire la sua in campionato. Dopo appena 2 presenze, con 13 minuti gioco complessivi, Inzaghi sembrerebbe pronto a dargli più spazio. Il tecnico dell'Inter ne ha parlato in conferenza stampa (QUI l'intervista completa). "Ho diverse soluzioni, fermo restando che Dzeko giocherà potrò mettere Satriano". Parole che sanno di fiducia, per un giovane numero 9 che ha impressionato tutti quest'estate.

Attaccante dalla grande mobilità, capace di abbinare forza fisica e senso del gol. Ben 9 gol in 5 partite di precampionato per Satriano che fin da subito ha dimostrato qualità importanti. Simone Inzaghi è fortemente convinto del talento del giovane bomber, tanto da bloccarne la cessione in estate. Dunque potrebbe essere arrivato il momento dell'uruguaiano. In un attacco nerazzurro fortemente messo alla prova dalla sosta per le Nazionali, il giovane attaccante potrebbe rappresentare la svolta. Al momento il tecnico dell'Inter non lo ha mai chiamato in causa, se non appunto per soli 13 minuti in Serie A. Ma c'è da considerare una cosa. In rosa manca un centravanti di riserva. Oltre Dzeko non c'è nessuno.

La soluzione può essere già a Milano: Satriano come quarto attaccante. Soprattutto tenendo conto della possibile partenza di Sanchez a gennaio. Marotta continua a cercare il quarto attaccante e tra nomi come Raspadori e Scamacca, si fa largo quello di Martin Satriano. Finalmente potrebbe arrivare il suo momento. Intanto Inzaghi prepara la sfida contro la sua ex squadra. Qui le ultimissime su Lazio-Inter.