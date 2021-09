Inter, Inzaghi pronto a sorprendere i tifosi con questi 4 giocatori

L'Inter fisica e tenace di Antonio Conte è già un lontano ricordo. Le prime due partite (e altrettante vittorie) del corso di Simone Inzaghi hanno fatto intuire che la rosa seguirà uno spartito diverso nel corso di questa stagione.

Il tecnico, alla ripresa del campionato (12 settembre a Genova contro la Sampdoria, ndr), è pronto a sorprendere i tifosi con un'arma 'impropria'. Qualcosa si può già intuire dall'analisi di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 1 settembre. "Il marchio di fabbrica è sempre lo stesso, anche se Simone ha variato il modulo utilizzato dal maestro dello scudetto Sven Goran Eriksson. La Lazio dello svedese - ricorda Stefano Sacchi - giocava prevalentemente con un 4-5-1 studiato per esaltare le caratteristiche delle mezzali. Quella dell'allenatore emiliano adottava il 3-5-2 puntando molto sulla spinta degli esterni. Ma è rimasto immutato il ricorso ai centrocampisti sempre chiamati a partecipare alla manovra offensiva".

Per questi motivi, secondo il quotidiano sportivo "Inzaghi può essere soddisfatto vedendo le risposte eccellenti fornite dai centrocampisti nelle prime due giornate di campionato. Hanno già timbrato il cartellino nel tabellino dei marcatori Hakan Çalhanoğlu e Arturo Vidal. Nicolò Barella ha fornito l'abituale contributo di assist e grinta. Stefano Sensi - prosegue l'analisi di Tuttosport - è stato bravissimo nel ruolo di rifinitore alle spalle di Edin Dzeko con il Genoa". E poi c'è Marcelo Brozovic, l'imprescindibile uomo per il centrocampo dell'Inter. "Già calato - conferma il quotidiano - nella consueta parte di regista e maratoneta, anche se è incappato nella serata storta di Verona, causata dalla tattica di Eusebio Di Francesco che lo ha fatto seguire a uomo da Ilicic".

Per questi motivi Tuttosport definisce gli incursionisti dell'Inter "l'arma impropria di Inzaghi". E per questo secondo il quotidiano sportivo con "Barella, Sensi, Brozovic, Vidal e Çalhanoğlu, Inzaghi è in una botte di ferro".