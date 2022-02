Inter, Inzaghi prepara la staffetta incrociando le dita

L'Inter di Inzaghi punta il Derby di sabato lavorando intensamente sul prato verde di Appiano.

Il tecnico piacentino è tornato ieri a condurre gli allenamenti e ha potuto conoscere il nuovo acquisto nerazzurro, Robin Gosens, e ha riabbracciato Felipe Caicedo, la Pantera che decide i finali di partita.

I nerazzurri continueranno anche domani con allenamenti mattutini, mentre il programma cambierà da giovedì, quando la squadra si allenerà di pomeriggio anche per venire incontro alle esigenze dei due sudamericani impegnati con le nazionali. Ed è proprio la situazione di Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez che impensierisce Inzaghi. Il tecnico infatti attende il loro rientro in Italia per scoprirne le condizioni fisiche, così da stabilire quale attacco schierare contro il Milan di Pioli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, "L'apprensione, come sempre in questi casi, è tra campo e logistica dei rientri. In questo senso potrebbe essere avvantaggiato Lautaro, già qualificato al Mondiale in Qatar e forse addirittura in panchina stasera. Il Toro poi rientrerà in Europa con un volo privato organizzato dalla federazione argentina. A seconda di come avranno dormito in volo, Lautaro e Sanchez valuteranno se fare una sgambata ad Appiano giovedì o se tornare direttamente in gruppo per la rifinitura di venerdì. A questo punto l'ipotesi più probabile è una staffetta tra i due al fianco di Dzeko, con Caicedo pronto a sparigliare il mazzo a gara in corso".

Infatti è ancora ai box Correa, che si allena in palestra e salterà le prossime sfide dei nerazzurri, quindi Inzaghi incrocia le dita e prepara la staffetta del Derby.