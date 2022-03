Inter, Inzaghi non parla, la squadra si è ritrovata

Inter News - La manita rifilata alla Salernitana ha riportato serenità in casa nerazzurra dopo un periodo estremamente difficile.

Nel dopo match non ha parlato Simone Inzaghi, completamente afono al termine della partita, al suo posto Massimiliano Farris suo vice ha commentato la serata.

Ai microfoni di Sky Sport Farris ha detto "Sappiamo che questa squadra ha bisogno di giocare. Nelle ultime gare ci siamo snaturati un po’ come col Genoa dove abbiamo verticalizzato frettolosamente mentre col Milan anche il valore dell’avversario ci ha più indietreggiati. Oggi siamo ritornati a fare il nostro nuovamente. Liverpool? Fondamentale la prestazione, ribaltare il risultato non sarà facile. I ragazzi vogliono fare bene, fare una prestazione da Inter e non dimenticare quanto fatto di buono nella prima parte. Ce la giocheremo col Liverpool, analizzeremo i dati sulle prestazione dei ragazzi. Al momento, siamo l’unica squadra che può decidere delle proprie sorti. Se le vinciamo tutte, non ci saranno problemi".

Intervistato da Inter TV l'allenatore in seconda ha tenuto a precisare che i dati della partita con la Salernitana sono confortanti ma non devono trarre in inganno:"È la serata che ci voleva dopo un periodo difficile, dove però solo i numeri dei risultati non ci hanno dato ragione. I dati sono assolutamente in linea con la partita di Genova, per quella col Sassuolo forse anche inferiori e commentiamo un 5-0. "