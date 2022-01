Inter, Inzaghi non parla, il giudizio di Farris dopo il pari di Bergamo

Atalanta Inter - Nel post partita di Atalanta Inter Massimiliano Farris ha sostituito mister Inzaghi di fronte ai microfoni.

Parlando su Inter TV l'allenatore in seconda ha evidenziato come l'Inter abbia avuto il dominio del possesso palla con l'Atalanta costretta a cambiare modulo anche per le numerose assenze. L'Inter ha avuto le occasioni per portare a casa i tre punti nella ripresa ma anche Handanovic ha fatto grandi parate. Per Farris si tratta di un risultato positivo anche tenendo conto che i nerazzurri si sono presentati a Bergamo con le gambe appesantite dai 1230 minuti di Supercoppa.. E' stata la partita più intensa dell'anno, lsarebbe stato meglio non affrontare 'Atalanta in questo periodo ma il punto è comunque un risultato positivo.

Il rammarico più grande di Farris è per la palla gol capitata a Dzeko, arrivato con decisione sulla sponda di Dumfries ma senza la precisione necessaria per battere Musso.