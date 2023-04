Inter, Inzaghi non molla “non abbiamo lasciato niente indietro”

di Redazione, pubblicato il: 15/04/2023

(Inter) Nel post partita di Inter Monza mister Inzaghi parla di delusione ma solo nel risultato.

“Manca il giocatore imprevedibile? La squadra è costruita bene per rimanere in tutti gli obiettivi. Noi non abbiamo lasciato nulla indietro. Abbiamo giocato le coppe al meglio. Non è assolutamente vero che non abbiamo motivazioni in campionato. Sono deluso dal risultato ma con Fiorentina, Salernitana e Monza sono relativamente soddisfatto per le prestazioni… Più facile entrare in Champions vincendola? Siamo a 2 punti dal Milan, abbiamo tutte le carte in regola per farcela. Prima avevamo un problema lontano da San Siro, ora abbiamo perso davanti ai nostri tifosi. Questo ci deve preoccupare, ci stiamo lavorando…”

Qualcuno avverta il mister che il tempo è quasi finito