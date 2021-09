Inter, Inzaghi non ha paura della settimana di fuoco: ecco il suo piano

Simone Inzaghi non ha paura della settimana di fuoco che attende l'Inter: prima la Sampdoria, poi il Real Madrid e infine il Bologna.

Il tecnico nerazzurro, a causa degli impegni dell'Argentina, dovrebbe ritrovare Joaquin Correa e Lautaro Martinez soltanto sabato mattina. I due attaccanti, dunque, secondo quanto riportato oggi (lunedì, ndr), dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero partire dalla panchina nella gara di domenica contro la Sampdoria. Contro i blucerchiati, che comunque avranno non pochi problemi di formazione come vi abbiamo raccontato in quest'articolo, molto probabilmente sarà Stefano Sensi a supportare Edin Dzeko. Intoccabili, invece, Nicolà Barella e Marcelo Brozovic a centrocampo. Anche i tre difensori - Skriniar, DeVrji e Bastoni - saranno costretti a fare gli straordinari e dovrebbero essere regolarmente in campo sia contro la Sampdoria sia contro il Real Madrid.

Contro la formazione di Carlo Ancelotti, match in programma per mercoledì 15 settembre, invece, la coppia d'attacco dovrebbe prevedere proprio Martinez e Correa mentre Dzeko sarà la riserva di lusso. A centrocampo potrebbe rivedersi Arturo Vidal, come vi avevamo anticipato in quest'approfondimento, se Calhanoglu non dovesse brillare contro la Sampdoria.

Ancora rotazioni, infine, per il match di sabato 18 settembre contro il Bologna (fischio d'inizio ore 18). In attacco dovrebbero esserci Correa e Dzeko mentre a centrocampo potrebbe giocare Roberto Gagliardini al posto dell'ex Milan. Il centrocampista, come dettagliato in quest'articolo, è infatti sulla strada del pieno recupero dopo l'infortunio che ha caratterizzato la sua estate. Staffette in vista per gli esterni dove Dimarco e Dumfries prenderebbero il posto di Perisic e Darmian.

Queste le probabili scelte per i prossimi tre impegni:

Contro la Sampdoria: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (Perisic); Sensi; Dzeko.

Contro il Real Madrid: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Vidal), Perisic; Correa, Lautaro.

Contro il Bologna: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Gagliardini), Dimarco (Perisic); Dzeko, Correa (Lautaro).