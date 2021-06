Inter, Inzaghi non ha dubbi: sarà lui al centro del progetto

"Ci sarà lui al centro del progetto". Zero dubbi, zero perplessità. Il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha già chiarito, più di una volta, come Christian Eriksen sarà al centro del nuovo progetto tecnico-tattico dell'Inter della prossima stagione. Un ruolo molto più centrale, rispetto a quello delle ultime due annate, che lo vedrà nella parte di attore protagonista.

A riferire l'indiscrezione Gianluca Di Marzio a Sky: "L'Inter ha assolutamente intenzione di puntare su Eriksen. A gennaio si percepiva nell'ambiente che potesse andare, oggi invece zero". Un'inversione di rotta decisa, data non solo dall'importanza acquisita dal danese - nello scheletro della formazione tipo dei nerazzurri - bensì anche visto il forte gradimento del neo tecnico.

Infatti: "Non essendoci la minima voce e avendo Inzaghi espresso il gradimento nei confronti del calciatore, credo che Eriksen avrà un ruolo importante nell'Inter del prossimo anno". Non resta che attendere il raduno post Europeo e vedere nuovamente all'opera il Nazionale danese che potrà ancora regalare e fornire molto all'Inter per la gioia di tutti i tifosi.