Inter, Inzaghi 'incorona' Sanchez: le parole del tecnico

Simone Inzaghi 'incorona' Alexis Sanchez.

Il tecnico dell'Inter, durante la conferenza stampa di oggi (venerdì 1 ottobre) che potete rivivere qui, ha parlato del cileno. "Secondo me Alexis è talmente di qualità che può giocare tranquillamente trequartista come punta. Sta tornando molto bene dopo l'infortunio dopo la Copa America. E' venti giorni che lavora con la squadra, sono molto contento di quello che ci sta dando".

L’attaccante cileno, dopo l’infortunio che lo ha colpito durante il ritiro estivo, sta dunque tornando pian piano a riacquisire un livello di forma buono per poter pensare anche di partire dal primo minuto. Infatti, fino ad ora, dal suo rientro in campo con la maglia dell’Inter ha giocato soltanto da subentrato e soltanto alcuni spezzoni per poter mettere la giusta benzina nelle gambe, ma Inzaghi – e i tifosi – da lui si aspettano ben altro. Perché Sanchez può essere ancora utile in questa Inter, con la sua rapidità di gamba, la sua capacità da rifinitore e i suoi guizzi, divenendo un’arma parecchio importante e pericolosa per gli avversari. Non solo. Perché il numero 7 nerazzurro sa dare anche un apporto importante in zona gol. Basti vedere i numeri della scorsa stagione, in cui in 30 presenze, ma quasi mai da titolare e spesso sul finale di gara, è riuscito a firmare ben 7 gol.

Di sicuro, la continuità non è stato sempre l’aspetto migliore del giocatore che, purtroppo, soprattutto quando ha giocato con la propria nazionale, si è spesso infortunato. Un aspetto sicuramente da considerare, anche perché, da lui, che è il giocatore più pagato della rosa, ci si aspetta ben altra presenza in campo. Un giocatore che gode della stima del tecnico e che ha tutte le caratteristiche per fare la differenza con la maglia dell’Inter. Sanchez lo sa, e ha spesso lanciato messaggi in tal senso definendosi un ‘leone in gabbia’. Ma adesso è il momento di dimostrarlo davvero.

