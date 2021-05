Inter, Inzaghi il preferito. Arrivano aggiornamenti sull'incontro con Lotito

Inter, dopo l'addio di Antonio Conte concretizzatosi oggi pomeriggio, la società nerazzurra sta puntando decisamente su Simone Inzaghi, che ha il contratto in scadenza con la Lazio a giugno.

Oggi è andato in scena l'incontro con il presidente Lotito, per cercare di capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme. Stando a quanto riportato da TuttomercatoWeb il tecnico ha lasciato villa San Sebastiano, luogo scelto per l'incontro, in maniera molto sorridente.

L'unica dichiarazione rilasciata da Inzaghi è stata "Ora andiamo a cena". Difficile intuire quale possa essere stato l'esito dell'incontro. La lazio intanto si guarda intorno, ed è pronta a contattare Mazzarri in caso il meeting non dovesse portare a risultare positivi.