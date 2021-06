Inter, Inzaghi ha una richiesta ma per accontentarlo servono due cessioni

Inizia a prendere forma la nuova Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già piazzato i primi due colpi di mercato Hakan Calhanoglu e Alex Cordaz ed entro le prossime settimane dovrebbero arrivare almeno due rinforzi sulle fasce, uno sulla destra e l’altro sulla sinistra.

Come riportato da calciomercato.com, il nuovo tecnico nerazzurro avrebbe richiesto alla società anche l’acquisto di un’altra punta per completare il reparto offensivo. L’obiettivo sarebbe quello di acquistare un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku. L’Inter, a causa della delicata situazione economica, non potrebbe permettersi ulteriori investimenti ma potrebbe comunque accontentare Inzaghi nel caso in cui dovessero arrivare due cessioni, quelle di Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito.

I due giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro sono reduci da una stagione abbastanza deludente in cui hanno trovato pochissimo spazio. Esposito, reduce dal doppio prestito alla Spal e al Venezia, sarebbe nel mirino di Parma e Sassuolo. L’attaccante potrebbe partire nuovamente in prestito ma non è da escludere una cessione a titolo definitivo. Discorso diverso, invece, per Pinamonti. Il classe ‘99, riacquistato dal Genoa la passata stagione, percepisce attualmente un ingaggio 2.5 milioni di euro, una cifra che potrebbe allontanare l’interesse delle squadre interessate.