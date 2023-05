Inter, Inzaghi ha un favorito tra Calha e Brozovic per il Milan: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/05/2023

Inter, Inzaghi sceglie l’undici anti-Milan. Domani sera sarà finalmente derby. Una partita tanto spettacolare, quanto ricca di tensione per due squadre che, fino a questo momento, in Europa, hanno fatto veramente un percorso importante raggiungendo la semifinale che vale un posto per la finale di Istanbul.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Inzaghi sta cercando di trovare gli uomini giusti per provare a mettere in difficoltà la squadra di Stefano Pioli. Le scelte del tecnico nerazzurro, di fatto, sono quasi del tutto fatte con Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo e Dzeko e Lautaro in avanti.

L’unico dubbio, come oramai si sa, è quello riguardante il regista davanti alla difesa, con Calhanoglu e Brozovic che si contendono una maglia da titolare. In questo momento, il croato è in vantaggio sul turco. Vedremo se le scelte, in vista di domani sera, saranno confermate. Ma la partita scotta e le scelte dovranno essere ponderate al massimo.